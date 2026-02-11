ノア１１日・後楽園大会の「ジュニアタッグリーグ２０２６」公式戦で、ＧＨＣタッグ王者のダガ（３７）、小田嶋大樹（２４）組がＥｉｔａ（３４）、稲畑勝巳（２５）組を下し初勝利を手にした。６日の開幕戦で「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のアルファ・ウルフ、カイ・フジムラに敗れまさかの黒星スタートとなった王者組は、初白星を目指して序盤から敵軍と激しくやりあう。同じく黒星発進のＥｉｔａ、稲畑組と意地の交錯する展開