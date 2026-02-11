人気アイドルの美女っぷりに、フォロワーはくぎ付けになった。１１日までにインスタグラムを更新し「北欧旅フィンランドロヴァニエミ」とハッシュタグをつけて撮影ショットをアップ。クリーム色のロングコートに青マフラー、白の耳当てをした真冬のコーディネートでポーズを取るのは、「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織（３０）だ。鮮やかなオーロラの写真やトナカイのそりに乗る姿、温度計が氷点下３０度を表した写真な