ウクライナのゼレンスキー大統領は１０日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケルトン男子ウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチ（２７）が、ロシアの攻撃で命を落とした母国のアスリートたちの顔写真を貼ったヘルメットを着用して練習を行い、１２日の「本番でも着用する」と表明したことを受けて、Ｘ（旧ツイッター）で反応した。追悼の意を込めて、９、１０両日の練習にヘルメットを着用して臨んでいるヘラスケビッチ