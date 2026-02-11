【これからの見通し】米雇用統計に注目、それに先立ってアジアでは円買いが優勢 きょうのアジア市場では、円全面高となっている。日本の衆議院選挙を通過し、衆議院選挙に向けて与党・自民党の勝利予想から高市首相の積極的財政による日本の財政悪化を懸念して構築された円売りポジションを巻き戻す動きから円が買われている。ドル円は153円割れに沈み、前日のニューヨーク終値から1.5円超のドル安・円高となる15