ロッテの西川史礁外野手が右肘を負傷したことが11日、分かった。10日の守備練習時に痛めたとみられ、この日のチーム練習には参加しなかった。練習後に取材に応じたサブロー監督は「西川ちょっと肘がね、肘の状態がというか。ちょっとケガしちゃったんで。開幕には全然間に合うと思う」と明かした。西川はWBCに臨む侍ジャパンのサポートメンバーに選出されていたが、サブロー監督は「多分もう行けないですね。そこは迷惑かけて