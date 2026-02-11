◇新日本プロレス（2026年2月11日エディオンアリーナ大阪）新日本プロレスは11日、エディオンアリーナ大阪大会を開催。第1試合で高橋ヒロムが新日本ラストマッチを白星で飾った。「高橋ヒロム壮行試合」として名打たれた新日本ラストマッチはタッグマッチ。ヒロムの隣には、一緒にジュニアの時代を築いた石森太二が立った。「ユナイテッド・エンパイア」のジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラと対戦し