楽天は１１日、藤平尚真投手が西武・平良に代わってＷＢＣ日本代表に代替選出されたことを発表した。藤平は球団を通じ「選んでいただき光栄です。任されたポジションで全力を尽くしたいと思います。侍ジャパンの勝利に貢献できるように頑張ります」とコメントした。西武は７日に平良が「左ふくらはぎの軽い肉離れ」とチームドクターから診断されたと発表した。全治２〜３週間の見込みで、１４日から宮崎市で始まる日本代表の強