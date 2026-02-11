2月6日から8日にかけて、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B1リーグ戦の第22節が開催された。チャンピオンシップ進出に向けて白熱した順位争いが繰り広げられる中、スタッツランキング上位の選手たちが活躍を見せた。 ◆■得点部門1位：ジャレット・カルバー（仙台89ERS） 得点ランキング1位は仙台のカルバー。ここまで37試合全てに先発出場し、1試合平均25.4得点をマ