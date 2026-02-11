マルセイユは11日、ロベルト・デ・ゼルビ監督と双方合意の下、契約を解除することを発表した。デ・ゼルビ監督は22年9月にブライトン指揮官に就任。2022-23シーズンには、プレミアリーグ初挑戦となる日本代表MF三笘薫を指導するなど、クラブ史上最高位となるプレミアリーグ6位でフィニッシュし、初となるヨーロッパリーグ(EL)挑戦権を獲得した。そして、23-24シーズン終了後にブライトン指揮官を退任し、24-25シーズンからマ