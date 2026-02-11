エンゼルスの菊池雄星投手（34）が11日、NHK「インタビュー ここから」（午前7・30）に出演。野球少年時代を語った。小原和樹アナウンサーに「大リーガーの菊池さんを見ると子供のころからエリートだったのかなと思うんですけど」と話すと、菊池は「決してエリートではないですよ」と否定。「もちろん地域では少しうまいと言われた時期もありましたけど、エースナンバーをつけたのは中学3年生の最後の大会が初めてですし、周