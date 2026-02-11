世界ボクシング機構（WBO）ミニマム級元王者でライトフライ級に階級を上げた谷口将隆（ワタナベ）が世界ボクシング協会（WBA）とWBOの同級2団体統一王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に東京・後楽園ホールで4月3日に挑戦することが11日、発表された。32歳の谷口は2021年にWBOミニマム級王座を獲得し、23年に2度目の防衛戦で陥落。階級を上げて再起した。サンティアゴは昨年12月にWBO王者としてWBA王者の高見亨介（帝拳）