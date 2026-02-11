芸能事務所ホリプロと「週刊プレイボーイ」（集英社）がタッグを組んで実施したオーディション「ニューヒロインPROJECT」のグランプリ発表会見が11日、都内で行われた。グランプリは高校3年生の清埜きり（17）で、3月2日発売の同誌で表紙と巻頭グラビアを飾る。清埜は「ここに立てているのはファンの皆さまの応援があってこそ。皆さまが“応援してよかった”と思えるような、世界一素敵な女優さんになりたい」と目を輝かせた。