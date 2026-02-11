タレントの安西ひろこが2月9日、47回めの誕生日にInstagramを更新。赤いドレスに身を包んだバースデーショットで見せた変わらぬ美貌に、ファンからは喜ぶ声があがっている。《いつも支えて、応援して下さる皆様のおかげで今年もお誕生日を迎える事ができました心から感謝を込めて『ありがとうございます』》と投稿。フリルつきの赤いドレスファッションのオフショットを4枚公開した。コメント欄にはファンから、誕