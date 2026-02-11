内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京）の第6話が10日深夜に放送され、医師から予想外の言葉を告げられた司（伊藤）の姿が描かれると、ネット上には「司みたいなタイプにとってダメージデカいな」「うわぁ〜来週どうなっちゃうの？」などの声が集まった。【写真】えみる（中村ゆりか）がついに事務員・梅田（川島鈴遥）と接触本作は、山田芽衣による同名コミック