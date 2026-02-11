竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話が10日に放送され、万季子（井上）の高校時代を元人気子役が演じると、ネット上には「ほんと似てる」「3年ぶり2回目」「粋なキャスティング」といった声が集まった。【写真】井上真央演じるヒロインの高校時代を演じた元人気子役刑事の南良（江口のりこ）は、スーパー店長殺人事件当夜のアリバイが崩れ