大手芸能事務所のホリプロと集英社「週刊プレイボーイ」合同の新オーディション「ニューヒロインＰＲＯＪＥＣＴグラビアを超えて、その先へ」のグランプリ発表記者会見が１１日、都内で行われ、グランプリの清埜（せいの）きりさんが登場した。清埜さんは愛媛県出身の高校３年生。書類選考、対面審査、週プレ誌面＆Ｗｅｂによる読者投票を経て、グランプリを受賞した。特典として、ホリプロとの専属契約、賞金１００万円が贈