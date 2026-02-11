ホリプロ×週プレのオーディショングランプリは清埜きりさん…愛媛県出身の高校３年生で特技は相撲！大手芸能事務所のホリプロと集英社「週刊プレイボーイ」が、次世代スターを発掘する新オーディション「ニューヒロインＰＲＯＪＥＣＴグラビアを超えて、その先へ」のグランプリ発表記者会見が１１日、都内で開催され、清埜（せいの）きりさん（１７歳）がグランプリに輝いた。清埜さんは愛媛県出身の高校３年生。グランプリ