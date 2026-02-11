ＤｅＮＡ・山崎康晃投手（３３）が１１日、沖縄・宜野湾キャンプでブルペン入り。左足の踏み出しなどを確認しながら、約７０球を投げ込んだ。インステップが特徴の右腕だが、現在は「靴の横幅の半分くらい」一塁側にしている。８日には動作解析を行い、投球フォームを確認していた。この日も踏み出す位置に白いマークを付けるなどして意識付け。投球を振り返り、「測定で出た結果とか、そういうところをトレーニングに落とし込