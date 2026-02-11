◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人に新加入した北浦竜次投手（２６）が今季チーム初実戦となる紅白戦に登板。紅組の５番手でマウンドに上がり、１回１安打無失点と粘りのピッチングを見せた。まずは先頭・山瀬を初球で一飛。速球で完全に詰まらせた。その後、平山に中前安打、高卒ルーキーの藤井に死球を与えるも、１死一、二塁から宇都宮、浦田の左打者２人を遊ゴロに打ち取ってピン