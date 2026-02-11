女優の加藤ローサが１１日までにＳＮＳを更新。使い捨てカメラのオフショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「使い捨て」とつづると、「エモいってこういう事？」と投げかけ、使い捨てカメラで撮影した写真を公開。カフェでのオフショットを披露し、加藤は白のレースのワンピースを着用。ギャルピースをする姿や小顔ポーズする姿などをアップした。この投稿に「あーーーかわいかわいかわいかわい可愛