ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）が108.16点をマークして堂々の首位発進を決めた。金メダル最有力候補の演技とともに、日本のファンの注目を集めたのが着用した衣装。ネット上では、日本人アーティストの名前も飛び交うなど話題となっている。28番滑走でリンクに登場したマリニンは