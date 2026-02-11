◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都・芝２２００メートル）追い切り＝１１日、栗東トレセン白い雨もやの中でも、リズミカルな動きが目立った。エリキング（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は栗東・坂路で単走。深夜からの降雨の影響で不良だったが、それを感じさせない軽快な脚取りで駆け上がった。５４秒６―１２秒７でフィニッシュ。中内田調教師は「時計はそこまで出ていないけど、動きはいい感じでした