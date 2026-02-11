誓願寺のソテツ香川・小豆島町7日 香川県小豆島町で7日、国の天然記念物に指定されているソテツを地元住民が見学しました。 小豆島町の誓願寺の境内にあるソテツは高さ約6mで、大正時代に国の天然記念物に指定されました。 枝が地面や寺の建物に触れそうになるなど危険な状況となったため、周囲の地面を掘って根の状況を調べる調査が行われました。 小豆島町が調査に合わせて、地元住民約60人を招いて見