広島がJDTを逆転で撃破…鈴木章斗の2ゴールでACLエリート白星発進となったマレーシア1部ジョホール・ダルル・タクジム（JDT）は現地時間2月10日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）リーグステージ第7節でサンフレッチェ広島と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。米放送局「ESPN」は「夢心地の状況だった」と開始早々の先制劇を振り返りながらも、前半15分に起きた退場劇が「狂気の瞬間」として試合の行方を決定づけたと伝