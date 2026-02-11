今月1〜10日の韓国の輸出が前年同期比で40％以上も増えた。人工知能（AI）の需要拡大による半導体の輸出急増が全体の流れを主導した。関税庁が11日に発表した資料によると、2月1〜10日の輸出額は214億ドルと、前年比44．4％増えた。操業日数を考慮した一日平均輸出額は28億5000万ドルで34．8％増だった。この期間の操業日数は7．5日と、同比で0．5日多かった。品目別には半導体の輸出が137．6％増え、全体の輸出増加を牽引した。全