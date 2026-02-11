東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、2026年1月13日から3月31日までの期間、学生限定で楽しめるキャンペーン「春ディズニー！」を開催中。2026年のテーマは「東京ディズニーリゾート卒業しない旅行」。学生証を持ってパークに来園すると、ドキドキの運試しや、思い出を彩るデジタルコンテンツなど、うれしい特典がいっぱいです。今回は、「春ディズニー！」の魅力をまとめて紹介していきます。※取材のため特別にサービ