お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（40）、3人の子供達とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたことを明かし、家族ショットを披露した。「USJ最高でした」と書き出すと、園内での自身と藤本、13歳の長男、10歳の長女、6歳次女との家族ショットをアップ。「マリオに乗ると感動して毎回泣いてしまうヨッシーに乗ると感動して毎回ハゲてしまう