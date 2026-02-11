元AKBの梅田彩佳（37）が11日、自身のXを更新。街中で体当たりの被害に遭ったことを明かした。「体当たりでぶつかられました！」と体当たりされたことを報告した梅田。「これはさすがに腹が立つ！怪我したらどうするん！！！！」と怒りをあらわにした。「痛いです！言ったのにフル無視」と相手からは無視されたことを明かし、「絶対悪いこと起こりますね。どんな神経してんだろう？？」と最後まで怒りが収まらない様子だった