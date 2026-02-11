3月に開催される野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選出されていたプロ野球西武の平良海馬投手が左ふくらはぎの肉離れで出場を辞退し、代わって楽天の藤平尚真投手が選出されたことが11日、発表された。