3月末にリニューアルオープンする江戸東京博物館＝東京都墨田区（東京都歴史文化財団提供）首都東京の歴史や文化を紹介する江戸東京博物館（墨田区）が3月31日、大規模な改修工事を終えてリニューアルオープンする。老朽化した設備を全面的に改め、バリアフリー機能も向上させた。屋根部分が大きく飛び出た外観が印象的な同館は、1993年にオープンした。空調機器や内外装が老朽化し、2022年4月から休館して初めての大規模改修