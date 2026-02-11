お笑い芸人のいとうあさこが１０日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。日本屈指のお嬢様校時代のスゴすぎる同級生を明かした。この日は「女子校のリアル」をテーマに、女子校出身の芸能人らがトーク。あさのは「私、小中高女子校なんですよ。だから幼稚園しか共学したことがないので。今思うと、共学だったら甲子園応援行けるのかなとかいう憧れが生まれてくるんですけど」と共学校への憧れも明かした