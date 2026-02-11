エティハド航空とチュニスエアは、共同運航（コードシェア）を開始する。エティハド航空が運航する、アブダビ〜チュニス線の週3往復を対象としている。同路線は2025年11月1日に開設し、週3往復をエアバスA321LR型機で運航している。両社はスルーバッゲージやスルーチェックインも可能とする。チュニスエアは、チュニジアの首都チュニスを拠点とする航空会社。ヨーロッパ、中東、アフリカ、北米を結んでいる。