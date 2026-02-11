世界には面白い民俗舞踊がたくさんあるが、インドから過酷な舞踊を発見したのでご紹介。インド東部オリッサ州ガンジャム地区の伝統的な民俗舞踊、竹馬の上での戦いを意味する「ラナパダンス」（Ranapa Dance）。軽快な太鼓の音と民謡に合わせて竹馬でステップを踏み続け、若い踊り手は時折ジャンプなどアクロバットなパフォーマンスを披露する。この踊りの起源は何世紀にも遡り、もともと戦士たちが体力訓練の一つとして竹馬で俊敏