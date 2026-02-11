マルセイユは現地２月11日、ロベルト・デ・ゼルビ監督と双方合意のもと、契約を解除すると発表した。かつてブライトンで三笘薫も指導した46歳のイタリア人は、2024年の夏にマルセイユへ赴く。就任１年目にリーグ・アンで２位に導き、チャンピオンズリーグ（CL）の出場権をもたらす。２年目の今季、チームはここまでリーグ戦で12勝３分け６敗の４位と上位をキープ。だが、CLはリーグフェーズ敗退が決定し、さらに９日に行なわれ