体調不良により活動休止していたHKT48の渕上舞（29）が11日、約9カ月ぶりに活動再開することが分かった。グループ公式サイトで発表された。サイトでは「体調不良のため、活動を休止しておりました渕上舞ですが、本日より順次活動を再開させていただくこととなりました」と報告。「休止しておりましたHKT48 MailおよびHKT48 chatは2026年2月12日(木)17:00より配信を再開いたします。つきましては、2026年2月12日(木)12:00より