アイドルグループ・HKT48の渕上舞（29）が、きょうより順次活動を再開する。同グループが公式サイトで11日、発表した。【写真】HKT48の渕上舞（右）発表で「渕上舞活動再開のお知らせ」と題し、「体調不良のため、活動を休止しておりました渕上舞ですが、本日より順次活動を再開させていただくこととなりました」と報告した。続けて「休止しておりましたHKT48 MailおよびHKT48 chatは2026年2月12日(木)17:00より配信を再開