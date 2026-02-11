２０２２年２月に乃木坂４６を卒業し、芸能界からも引退した１期生の星野みなみ（２８）が、２８歳の誕生日である２月６日にインスタグラムを開設したことが１１日、分かった。ネット上ではなりすましを疑う声も多いが、取材によれば星野本人だという。星野は、プロフィル欄に「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ始めました」と記載。初投稿で笑顔を浮かべたモノクロの近影をアップしている。なお、１１日現在で約１３万人のフォロワ