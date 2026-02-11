ドジャースはアリゾナキャンプの非登録招待選手３２人を発表した。投手１７人、捕手５人、内野手４人、外野手６人となっているが、その中に右目の視力を失っているパトリック・コペン投手（２４）が入った。ドジャースの有望ランキング１７位で昨年はマイナーのハイＡ・グレートレイクとダブルＡタルサで２６試合に先発し、防御率３・５９、１５２奪三振をマークして将来が嘱望されている。不屈の闘志でメジャーキャンプ合流ま