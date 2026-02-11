NPBエンタープライズは11日、松井秀喜氏が侍ジャパン春季キャンプ2026の期間中の2月14日、15日に侍ジャパンを激励に訪れると発表した。▼ 侍ジャパン宮崎春季キャンプ 2026日 程 : 2026 年 2 月 14 日(土) 〜 2 月 24 日(火)休養日 : 2 月 16 日(月) / 2 月 20 日(金)場 所 : ひなたサンマリンスタジアム宮崎