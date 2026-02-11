日本では６月に封切られるマイケル・ジャクソンの伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌマイケル」のメイキング映像が１０日、ユーチューブで公開され、その中で主演のジャファー・ジャクソン（２９）が、伯父であるマイケル役に大抜擢された背景が明らかになった。ジャファーはマイケルの兄ジャーメインの息子で、これまで演技経験はなかった。「俳優になるなんて夢にも思わなかった。ましてや（伯父を）演じることなど考えもしなかった」