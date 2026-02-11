ノア１１日の後楽園大会で、「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）、ＢＵＳＨＩ（４２）組がＫＥＮＴＡ（４４）、ＨＡＹＡＴＡ（３８）組を下しＧＨＣタッグ王座の初防衛に成功した。内藤とＢＵＳＨＩは、１月１日の日本武道館大会で丸藤正道＆拳王を破り王座を奪取。Ｖ１戦では内藤が新日本時代から因縁深いＫＥＮＴＡとそのパートナー・ＨＡＹＡＴＡを迎えた。試合が始まり、内藤がＫＥＮＴＡ