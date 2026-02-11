楽天は11日、2026 ワールドベースボールクラシックに出場する日本代表「侍ジャパン」に選出されていた西武・平良海馬の出場辞退に伴い、藤平尚真が新たに侍ジャパンメンバーに選出されたと発表した。藤平は球団を通じて「選んでいただき光栄です。任されたポジションで全力を尽くしたいと思います。侍ジャパンの勝利に貢献できるように頑張ります」とコメント。