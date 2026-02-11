ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーがソウル龍山（ヨンサン）区近郊の建物を200億ウォン（約21億円）で購入したことが明らかになった。別途根抵当権が設定されていないため、全額現金で取引が行われたと見られている。【写真】ジェニー、東京を虜にした大胆シースルー2月11日、ある韓国メディアの報道によると、2025年5月にジェニーはソウル龍山区東氷古洞（トンビンゴドン）にある建物を200億ウォンで契約し、同年12