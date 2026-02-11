◆練習試合日本ハム―楽天（１１日・名護）楽天の古謝樹投手が、先発で２回２安打１失点。清宮に本塁打を許したものの、最速１４９キロをマークするなど力強い投球を披露した。チーム最初の対外試合で先発を託された古謝は「チームの士気が上がるような投球をしたい」と、自主トレから改良に取り組んでいる直球主体の組み立てで計２９球を投げ抜いた。開幕投手候補にもあがる３年目左腕。「相手に向かう姿勢はよかったと思