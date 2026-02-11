１０日の東京新聞杯で重賞２勝目を挙げたトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は、読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都・芝１６００メートル）へ向かう。１１日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。今週末に福島県のノーザンファーム天栄に放牧に出される予定。前走後に鞍上のクリストフ・ルメール騎手が「Ｇ１でも通用する」と評価。マイル戦線でさらなる活躍が期待される。