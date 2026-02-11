◆プロボクシング▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ９位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝が、４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥＢＯＸＩＮＧＰＲＯＭＯＴＩＯＮ１２」で、ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サ