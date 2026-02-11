作家の室井佑月氏が１１日、昨年１２月以来となるＸを更新。体調不良が心配されたが「今は回復し、元気！」と報告。また、夫で衆院選で落選となった中道・米山隆一氏との関係についても言及した。室井氏は昨年１２月１７日でＸの更新を止めていた。直前まで手術を受けたことや、夫・米山氏へ「もう離婚してください」などと投稿していたことから、心配の声も上がっていた。選挙も終わったタイミングで更新となったが「お久し