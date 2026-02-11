◇練習試合日本ハム―楽天（2026年2月11日沖縄・名護）日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が2回の第1打席で左中間へ実戦1号を放った。2回1死走者なしの場面で、楽天の左腕・古謝の145キロ直球を強振。高々と上がった打球は左中間フェンスを超えた。この一発にCS放送「GAORA」の中継解説を務めていた日本ハムOBの下柳剛氏（57）は「入ると思わなかった。伸びましたね〜」と驚きの声を上げた。同じ解説の鶴岡慎也氏（44