中国の旧正月=春節に向けて帰省や旅行をする人が増える「春運」の最初の1週間で、日本へ向かう航空便が大幅に減少したことがわかりました。中国では17日の「春節」を前に、2日から3月13日まで鉄道などを増便する特別輸送態勢=「春運」の期間に入っています。中国のフライト管理アプリによりますと、春運の最初の1週間で行き先の上位になったのは香港やタイ、韓国で、カンボジアやマレーシアへ向かう便も大幅に増えたということです