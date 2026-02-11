神戸みなと元町にて長年愛されてきたランドマーク、青いテント屋根の喫茶店「プロローグ」。神戸・みなと元町にて長年親しまれ、昭和から令和へと情緒を伝えてきた喫茶店昨年9月にその歴史に幕を下ろしました。創業以来こちらのお店と共に歩んできた日米珈琲が直営店として継承し「メリケン通り プロローグ」を2026年1月24日からオープン。 「メリケン通り プロローグ」として、2026年1月24日にオ&